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Успенская рассказала о том, что не может помириться с дочерью

17:21
  • среда
  • 04 ноября 2020

Татьяна Плаксина снова оскорбила мать

Любовь Успенская никак не наладит отношения со своей дочерью. Даже после того, как Татьяна Плаксина уехала в США к отцу, мать и дочь продолжают конфликтовать.
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30-летняя дочь нападает на мать в социальных сетях и эфирах телешоу, желая ей всего наихудшего. Некоторое время назад Татьяна на всю страну в телеэфире обвиняла мать в том, что она её избивала, оскорбляла и не давала нормально жить.

После этого Татьяна уехала из России, но, если верить её матери, даже через океан она пытается выяснять отношения. Причём, в очень грубой форме. Дочь периодически звонит матери и говорит гадости.

Недавно Любовь Залмановна общалась с дочерью по видеосвязи. Наследница решила узнать, все ли в порядке с певицей, но разговор ушёл в другое русло. "Дочь сама позвонила, а потом начала желать мне смерти. Говорит: "Пошла вон, чтоб ты сдохла, я тебя знать не хочу", - рассказала артистка в эфире YouTube-канала PEOPLETALK.

Отчаявшись наладить отношения с единственной дочерью 66-летняя Любовь Успенская подумывает о том, чтобы дать жизнь ещё оному человеку. "Я давно думала об этом, рассматривала ЭКО. Хочу дать хорошую жизнь ещё одному человеку", - сообщила Успенская.

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