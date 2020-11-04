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У Белого дома неизвестные с ножами ранили четырёх человек

18:26
  • среда
  • 04 ноября 2020

В столице США действует особый режим безопасности

Первый инцидент после выборов произошёл в США. Неподалёку от Белого дома в Вашингтоне при нападении неизвестных пострадали трое мужчин и женщина. Они получили несерьёзные ранения, сообщает телеканал NBC.
Суды или насилие? Битва за Белый дом вступила в решающую стадию

Полиция разыскивает трёх подозреваемых, которые, предположительно, могут входить в крайне правую группировку, поддерживающую действующего президента Дональда Трампа.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Для победы одному из кандидатов – Дональду Трампу и Джо Байдену – необходимо набрать не менее 270 голосов выборщиков. Пока что лидирует Байден, но перевес незначительный и меняется каждый час. Тем не менее оба кандидата уже заявили о своей победе и готовы доказывать её в суде.

На этих выборах окончательный подсчёт голосов может занять несколько дней, так как большое число американцев из-за пандемии коронавируса проголосовало по почте. Вступить в должность избранный президент должен 20 января 2021 года.

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