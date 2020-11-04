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Пенсионеров решили ограничить в онлайн-переводах

18:44
  • среда
  • 04 ноября 2020

Это необходимо для их же блага

Российским пенсионерам хотят ограничить размер денежных переводов в приложениях мобильных банков. Как утверждают авторы инициативы, это делается для блага самих же пенсионеров.
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Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов объясняет свою идею просто: в последнее время увеличились случаи телефонного мошенничества, а страдают от них в основном пенсионеры.  Поэтому Курдесов направил письмо с изложением своей инициативы на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, пишет RT.

"Просим вас рассмотреть целесообразность введения лимита 10 тысяч рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских счетов, оформленных на граждан, имеющих статус пенсионера", - пишет общественник.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие в России было заблокировано почти 10 тысяч мошеннических телефонных номеров. Это в четыре раза больше в сравнении с прошлым годом. Обычно мошенники звонят людям, прикрываясь финансовыми организациями и разными способами выманивают у них деньги.

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