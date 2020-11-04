На судно с россиянами напали пираты

Экипаж находится в безопасности

В Гвинейском заливе пиратами атакован нефтеналивной танкер NAFELI П. Судно шло под панамским флагом, на его борту могут находиться российские моряки.

Как сообщает специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global, захватчикам удалось высадиться на борт судна. По некоторым данным, сейчас экипажу ничего не угрожает, он находится в безопасности. Не исключено, что пираты покинули судно.

Гвинейский залив – самая опасная зона для мореплавания. С начала этого года там были захвачены пиратами 80 моряков. Это - 95% от общего количества похищаемых на море людей во всём мире.

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