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На судно с россиянами напали пираты

19:11
  • среда
  • 04 ноября 2020

Экипаж находится в безопасности

В Гвинейском заливе пиратами атакован нефтеналивной танкер NAFELI П. Судно шло под панамским флагом, на его борту могут находиться российские моряки.
Российские моряки освобождены из пиратского плена в Нигерии

Как сообщает специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global, захватчикам удалось высадиться на борт судна. По некоторым данным, сейчас экипажу ничего не угрожает, он находится в безопасности. Не исключено, что пираты покинули судно.

Гвинейский залив – самая опасная зона для мореплавания. С начала этого года там были захвачены пиратами 80 моряков. Это - 95% от общего количества похищаемых на море людей во всём мире.

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