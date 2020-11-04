Путин обсудил с Лукашенко коронавирус и поставки нефти в Белоруссию

Лидеры двух стран пообщались по телефону

Президенты России и Белоруссии в День народного единства поговорили по телефону. Как сообщает пресс-служба Кремля, Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех российских граждан с праздником.

Оба лидера дали высокую оценку сотрудничеству в борьбе с коронавирусом и отметили большое значение ранее достигнутых договорённостей о поставках в Белоруссию российской вакцины. Белорусский лидер проинформировал Владимира Путина о текущей ситуации в республике. Также речь шла об урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

По сообщениям белорусских СМИ, помимо этих тем Путин и Лукашенко также говорили о ситуации в США, Польше, Литве и Украине, обсудили вопросы внутренней повестки России и Беларуси. Важной темой разговора было обсуждение поставок российских нефти и газа в Белоруссию в следующем году и перспективы приобретения Минском нефтяного месторождения на территории России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"