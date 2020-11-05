Названы самые опасные места, в которых можно заразиться COVID-19

Лучшая защита - соблюдение рекомендаций специалистов
Коронавирусная инфекция продолжает буйствовать по всему миру. Порой среди заболевших оказываются те, кто, казалось бы, заразиться никак не мог. Вирусологи объяснили, где проще всего подхватить COVID-19.
Самыми опасными местами в плане заражения являются замкнутые пространства с посторонними людьми. "Это, например, магазины, причем как маленькие, так и супермаркеты. В таких помещениях на возможность распространения вируса влияет состояние системы вентиляции. Конечно, среди основных мест можно назвать, к примеру, транспорт и аптеки, среди посетителей которой могут быть распространители вируса", - перечислил врач Алексей Аграновский.
Отдельную опасность представляют собой лифты. Если заболевший человек покашлял, то аэрозоль с вирусом какое-то время может находиться в воздухе. Не менее опасны в плане заражения автомобили и рабочие помещения. Врач Ирина Ярцева рекомендует не разговаривать с коллегами без особой необходимости.
Также она посоветовала настороженно относиться к ресторанам, барам и кафе. Опасность заражения там резко увеличивается не только из-за замкнутости помещения, но и из-за близкого контакта людей во время отдыха. Также употребление алкоголя учащает дыхание и провоцирует громкую речь, что также способствует распространению инфекции, передает СтарХит.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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