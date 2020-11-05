Должность школьного директора предложили сделать выборной

В Министерстве просвещения рассмотрят эту инициативу

Глава исполкома партии "Новые люди" Александр Даванков предложил сделать выборной должность школьного директора.

Письмо с таким предложением Даванков направил заместителю министра просвещения России Виктору Басюку. Автор инициативы напомнил, что сейчас директора школы назначает учредитель, которым является региональный орган исполнительной власти или местного самоуправления.

По мнению Александра Даванкова, директора должны выбирать школьные учителя, а также советы родителей и советы учеников.

"Избирать директора школы необходимо на альтернативной основе в открытом общественном конкурсе. При этом у учредителя должно оставаться право обоснованно освобождать избранного директора от занимаемой должности, например, при несоблюдении или существенных нарушениях устава школы", - приводит RT выдержку из письма Александра Даванкова.

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