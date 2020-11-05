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Эксперт развенчала мифы о народных методах укрепления иммунитета

08:25
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Нет "волшебной пилюли", которая способна сделать человека здоровым за пару дней

Употребление лука, чеснока и лимона не способствует резкому укреплению иммунитета.
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Эти продукты стоит включить в свой общий рацион, однако надо понимать, что риск заражения вирусом они не снижают. Об этом РИА Новости заявила консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.  

"Очень большой миф, что чеснок, лимон и лук являются иммуномодуляторами. Это полезные продукты, их стоит включать в рацион, но не в качестве продукта, которые способен резко укрепить иммунитет", - заявила эксперт.

Также к резкому улучшению иммунной защиты не может привести и употребление аскорбиновой кислоты. Нет "волшебной пилюли", которая способна сделать иммунитет человека сильным за несколько дней.

Чтобы укрепить защитные функции организма, нужно вести здоровый образ жизни: сбалансированно питаться, больше двигаться, получать необходимое количество витаминов и микроэлементов. При этом последние в форме таблеток может назначать только врач, так как человек самостоятельно не может знать, чего его организму не хватает. В противном случае можно заработать гипервитаминоз.

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