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Депутат Рады пригрозил Зеленскому импичментом

08:36
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Илья Кива уверен, что власть на Украине рухнула

Президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить импичмент за "преступную позицию по отношению к закону". Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.

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"Власть в нашей стране рухнула. Президент Зеленский является гарантом Конституции, и если гарант готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее, то стоит один важный вопрос – импичмент президента за его преступную позицию по отношению к закону. Мы готовы говорить об этом вопросе", - сказал Кива.

В своем выступлении, текст которого опубликован на сайте партии, политик отметил, что украинский лидер сам объяснил свои действия интересами внешних сил - послов G7 и партнеров, - которые обещают стране помощь. Кива выразил сомнение в ее пользе и заявил, что это "еще одно подтверждение внешнего управления" Украиной.

Также Кива заявил, что его партия готова к возможности роспуска Рады и перевыборам, так как парламент страны уже давно не отстаивает интересы украинцев.

Конституционный суд Украины 27 октября признал неконституционной норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование, а также ряд других норм закона о борьбе с коррупцией. Решение суда подверглось резкой критике со стороны Владимира Зеленского.

Глава Украины внес в Раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава КС и предложил депутатам признать ничтожным решение суда об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что у инициативы президента есть признаки конституционного переворота.

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