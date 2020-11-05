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Трамп vs Байден: последние данные о выборах президента США

08:41
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Кандидаты идут бок о бок

В США продолжается подсчет голосов на выборах президента. Пока оба кандидата идут бок о бок. По данным CNN, Джо Байден набрал уже 253 голоса выборщиков, у Дональда Трампа - 213 голосов. Для победы нужно набрать 270 голосов.

Ни один из кандидатов свое поражение признавать не намерен. Так, штаб Трампа рассматривает возможность обратиться в суд в связи с обработкой бюллетеней в Аризоне и Неваде, сообщает телеканал CNN. Соратники кандидата от Республиканской партии рассчитывают оспорить результаты голосования и замедлить подсчет голосов.

Ранее штаб Трампа уже подал иски с требованием приостановить обработку бюллетеней в Джорджии, Пенсильвании и Мичигане. По другим данным, там просят не учитывать голоса, которые пришли уже после закрытия участков.

Тем временем Джо Байден запустил сайт "переходного периода", направленный на передачу власти. Пока там опубликованы только одно сообщение и фотография самого кандидата. А в своем твиттере Байден пообещал вернуть США к Парижскому соглашению по климату сразу же после инаугурации.

К выборам президента США сейчас приковано внимание  всего мира. Их уже назвали самыми непредсказуемыми выборами в американской истории, а западные СМИ гадают, почему Байдену не удалось одержать решительную победу, которую ему прочили большинство опросов.

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