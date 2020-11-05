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За цензуру российских СМИ хотят ввести многомиллионные штрафы

08:59
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Штрафовать планируется иностранные компании

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила штрафовать иностранные интернет-компании на сумму до 10 миллионов рублей за цензурирование российских СМИ. 
РКН призвал Google прекратить цензуру российских СМИ

В конце октября Роскомнадзор сообщил, что Facebook, Twitter и Google ограничивают доступ к материалам примерно 20 российских СМИ, включая РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1". "Неоднократные обращения с требованиями прекратить цензуру российских СМИ игнорируются", - рассказали в ведомстве. 

Директор АППСИМ Владимир Зыков направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо, где высказался за многомиллионные штрафы для иностранных компаний, которые осуществляют цензуру СМИ. Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 10 тысяч рублей, пишет РИА Новости. В АППСИМ считают эту сумму слишком маленькой для таких крупных компаний, как Facebook, Twitter и Google

В ассоциации также предложили арестовывать денежные средства, которые иностранные компании, занимающиеся цензурой, получают от своих российских партнеров. 

Под цензурой СМИ в ассоциации понимают любые действия с контентом и аккаунтами СМИ. Это касается в том числе добавления дополнительных маркировок на публикации. Напомним, летом в Facebook решили помечать специальным знаком СМИ, которые контролируются государством.

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