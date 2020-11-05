В Зеленограде с пенсионерки "сняли порчу" вместе с украшениями

82-летняя женщина не растерялась и обратилась в полицию

Правоохранительные органы задержали в Зеленограде подозреваемого, который украл у пенсионерки деньги и ювелирные украшения.

Инцидент произошел в 10 микрорайоне города. 47-летний приезжий мужчина подошел к 82-летней женщина на улице и предложил "почистить карму". Пенсионерка согласилась, после чего пригласила мужчину к себе домой и отдала ему все свои ценности.

Шарлатан завернул деньги и ювелирные украшения в полотенце и якобы положил их под подушку, но после ухода мужчины пенсионерка не обнаружила, что ее вещи пропали. После этого она обратилась в полицию. Сумма ущерба составила более 87 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали на Новорязанском шоссе в Подмосковье. Часть имущества удалось изъять и вернуть хозяйке. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"