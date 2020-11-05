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Как итоги выборов президента США повлияют на мировую экономику

08:55
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Внутриполитическая жизнь США сказывается и на других странах

Выборы президента Соединенных Штатов в этом году оказались крайне напряженными и непредсказуемыми. Пока весь мир гадает, кто же станет новым лидером США, экономист Ольга Валиева рассказала, как итоги голосования скажутся на мировой экономике.

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Специалист отметила, что для России сейчас в первую очередь важна стабильность и оживление мировой экономики, поскольку страна серьезно зависит от поступлений платежей за сырьевые товары.

Экономист подчеркнула, что Джо Байден широко известен как последовательный человек, не склонный к конфликтам, а это "именно то, что нужно всем странам на фоне пандемии и ее экономических и социальных последствий", передает РИА Новости.

"Для нас, как и для всех, важна стабильность и оживление, а не торговые войны. […] Рубль зависим от мировых ставок и цен, отсюда такие непредсказуемые колебания. Стабилизируются рынки, стабилизируется и рубль. Конечно, при условии отсутствия раскручивания политической и экономической спирали дальше", - уверена Валиева.

Во вторник, 3 ноября, в США прошли выборы президента страны. Окончательные результаты пока не объявлены. Согласно предварительным подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден. В ночь со вторника на среду действующий глава Америки Дональд Трамп заявил о победе и пригрозил демократам пересчетом голосов.

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