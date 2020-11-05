На "Титаник" начнут водить экскурсии

За посещение легендарного корабля придется немало заплатить

Американец Стоктон Раш намерен наладить туристические экскурсии на затонувший "Титаник". Предполагается, что в одну туристическую группу будут входить пять человек: капитан подлодки, ученый-исследователь и три турист.

Предприимчивый бизнесмен планирует каждый год с мая по сентябрь устраивать погружения на океанское дно для всех желающих. При этом прибыли от подобного развлечения будет вполне достаточно – 125 тысяч долларов за погружение. С учетом издержек, итоговый результат получается не таким уж и внушительным. На экскурсии с мая по июль следующего года уже заняты.

К месту погружения добираться придется планируется от канадского острова Ньюфаундленд. Подводная часть экспедиции будет составлять от шести до восьми часов, включая погружение, осмотр объекта и подъем на поверхность, передает РИА Новости.

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