Сергунина: Интернет-проект о мировом опыте развития искусственного интеллекта запущен в Москве

На одном сайте собрали всю актуальную информацию

Столичная интернет-платформа о цифровых решениях ICT.Moscow расширила функционал базы знаний об искусственном интеллекте. Теперь вся актуальная информация об этой технологии доступна на одной площадке, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Проект запущен как часть информационной инфраструктуры Москвы для бизнес-сообщества и разработчиков программных продуктов. В том числе благодаря им наш город относят к мировым лидерам по внедрению современных решений. За продвинутыми технологиями - будущее мегаполисов. Чтобы и дальше повышать качество жизни, нужно стимулировать их развитие. Именно для этого в столице введен специальный правовой режим в области искусственного интеллекта", - заявила Сергунина.

На портале ICT.Moscow опубликовано уже около 700 материалов о новейших российских и международных практиках применения искусственного интеллекта. Отдельно выделен блок из 300 московских ИИ-решений.

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