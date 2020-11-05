Собянин продлил дистанционное обучение школьников на 2 недели

"Расслабляться рано"

Дистанционное обучение столичных школьников 6-11 классов будет продлено на 2 недели – с 9 по 22 ноября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте. Он напомнил, что школьники обучаются удаленно уже три недели.

Благодаря дистанкционке доля заразившихся коронавирусом среди старшеклассников снизилась почти вдвое. Вместе с масочным режимом и переводом части офисных работников на удаленку это позволило стабилизировать ситуацию с COVID-19.

"Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций. Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано", - заявил мэр.

Собянин заявил, что власти Москвы постараются сделать все, чтобы дистанционное обучение не ухудшило качество образования.

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