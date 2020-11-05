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"Расслабляться рано": Собянин о ситуации с коронавирусом

09:12
  • четверг
  • 05 ноября 2020

В начале недели ситуация ухудшилась

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился продлить режим дистанционного обучения для учеников 6-11 классов. Они будут учиться дома еще две недели - до 22 ноября. 
Собянин в День народного единства призвал сплотиться для борьбы с коронавирусом

Собянин напомнил, что ученики старших классов московских школ учатся дистанционно уже три недели. За это время старшеклассники стали болеть COVID-19 почти в два раза меньше, чем раньше. Это помогло стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, отметил столичный градоначальник. 

По словам мэра, в последние две недели динамика заболеваемости шла на спад. Однако в начале этой недели ситуация ухудшилась. 

"Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций, - говорится на сайте Сергея Собянина. - Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано".

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