Кадыров оценил межрелигиозные отношения в России

Также он обратился к мусульманам

Чеченский лидер Рамзан Кадыров оценил ситуацию со свободой вероисповедания в России. Он пришел к выводу, что страна комфортна для представителей любой религии.

"Сегодня в нашей стране, без всякого сомнения, комфортно жить представителям всех религий. Каждый человек, независимо от веры и национальности, чувствует себя равноправным гражданином великой страны. Мы, мусульмане, благодарны за это руководству государства и, в частности, Владимиру Путину", - считает Кадыров.

Он отметил, что в России нет конфликтов на почве религии, поскольку представители разных конфессий проявляют себя с самой лучшей стороны.

Обращаясь конкретно к мусульманам, Кадыров призвал не допускать в своей среде никаких экстремистских течений, бросающих тень на религию, а строго придерживаться предписаний Священного Корана и сунны.

Ранее во Франции школьник обезглавил учителя, который на уроках рассуждал о свободе слова и демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Эммануэль Макрон заявил, что страна продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур. Кадыров осудил действия главы Франции.

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