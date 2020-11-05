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Самолет "Уральских авиалиний" потерял трап в аэропорту

09:42
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Начато расследование

Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" остался без спасательного трапа на рейсе Красноярск – Екатеринбург.  

Аварийный надувной трап выпал из фюзеляжа при взлете из аэропорта, сообщает "Интерфакс". Оборудование нашли сотрудники воздушной гавани Красноярска. Судно было грузовым, пассажиры на борту отсутствовали. 

Ситуацию расследуют Росавиация и уральская транспортная прокуратура. По предварительным данным, у самолета отвалилась дверца люка.

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Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии"
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