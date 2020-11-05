Юрий Куклачев составил завещание ради спокойствия родных

У него трое детей и пятеро внуков

71-летний дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что все свое состояние он разделит между родными.

"Я с собой ничего не унесу!" - объявил народный артист РСФСР на шоу "Секрет на миллион".

Юрий Куклачев составил завещание, чтобы после его кончины родные не перессорились, как бывает в некоторых звездных семьях.

"У меня трое детей, много внуков. Я смотрю, что в других семьях делается: дерутся, ссорятся, брат с сестрой ненавидят друг друга, начинают наследство рвать", - сказал основатель и художественный руководитель Театра кошек.

Со своей женой Юрий Куклачев знаком с 1970 года. В 1975 году у них родился сын Дмитрий, в 1980 - дочь Екатерина. Через три года на свет появился младший сын Владимир. Дети Куклачева работают в его театре.

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