Индийский врач купил "волшебную" лампу с джинном за несколько миллионов рублей

Джиннов не существует

В Индии врач Лаик Хан приобрел волшебную лампу Аладдина, отдав за нее 41500 долларов. По нынешнему курсу это 3 с лишним миллиона рублей. Продавцы оказались людьми подкованными и продемонстрировали покупателю товар в действии, вызвав джинна, который пообещал Лаику Хану несметные богатства.

Цена кусалась – 200 тысяч долларов, но врач наскреб на первый взнос 41. И только дома выяснил, что ему вручили контрафакт. Аладдином был переодетый преступник. Полиция задержала недобросовестных продавцов, передает "ТВ Центр".

В отношении цены на джинна данные расходятся. Впрочем, независимо от цены, магических приборов в рабочем состоянии на рынке не обнаружено. На постсоветском пространстве мистические гаджеты куда дешевле, так в Казахстане жительница Астаны буквально оторвала с руками видеорегистратор сновидений всего-то за 500 долларов.

Что ж, производители совершенствуют технику, а пока тем, кому в быту не обойтись без волшебной лампы, можно порекомендовать приобрести товар через популярный интернет-сервис, уложившись в 200 рублей.

Судя по всему, врачу Лаику Хану именно такой прибор и достался, чтобы любитель магии убедился на собственном опыте, что в действительности все не так как на самом деле.

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