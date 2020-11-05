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Мирослава Карпович обратилась к хейтерам

10:35
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Актриса устала от непрекращающихся обвинений

Мирослава Карпович публично поразмышляла о том, как нападки хейтеров сказываются на ее жизни. Многие обвиняют артистку в разводе Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, который после ухода от жены сразу начал встречаться с 34-летней актрисой.
Прилучного и Карпович засняли во время похода в магазин

В Сети Карпович обвинила хейтеров в том, что они "играют в богов", но при этом не знают всей ситуации. "Бог сам меня рассудит, не отнимайте у него его работу. Могу лишь сказать, что совесть моя чиста и да, моя мама научила меня не брать чужого", - заявила актриса.

Также она отметила, что регулярные нападки недоброжелателей делают ее сильнее и открывают глаза на мироустройство. "Конечно, мне вас жаль, что вы так сублимируете энергию, но, наверное, если бы вас не было, баланс планеты был бы нарушен", - написала девушка.

В заключение Карпович рекомендовала всем недовольным поменьше беспокоиться о личной жизни других, а вместо этого почитать книгу.

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