ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России за сутки выявили 19404 случая коронавируса

10:45
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Скончались 292 человека

За минувшие сутки в России выявили еще 19404 случая коронавируса. Это на 364 меньше, чем днем ранее.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве подтверждено 5255 случаев. В Подмосковье заболели еще 588 человек.

Вылечились от коронавируса 12238 пациентов, в том числе в Москве – 3670. Скончались 292 заразившихся, из них 67 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1712858 случаев заражения коронавирусом. Скончались 29509 человек. Выздоровели 1279169 пациентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.