В России за сутки выявили 19404 случая коронавируса

Скончались 292 человека

За минувшие сутки в России выявили еще 19404 случая коронавируса. Это на 364 меньше, чем днем ранее.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве подтверждено 5255 случаев. В Подмосковье заболели еще 588 человек.

Вылечились от коронавируса 12238 пациентов, в том числе в Москве – 3670. Скончались 292 заразившихся, из них 67 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1712858 случаев заражения коронавирусом. Скончались 29509 человек. Выздоровели 1279169 пациентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"