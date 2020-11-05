По делу о теракте в Вене задержали россиян

Полиция подозревает их в участии в террористической организации

Полиция Вены сообщила, что среди 14 человек, задержанных после теракта, есть граждане России. Об этом сообщает газета Die Presse.

"Было 18 обысков и 14 задержанных. Их возраст от 18 до 26 лет. У некоторых есть двойное гражданство. Речь идет о Бангладеш, Македонии, Турции, Российской Федерации", - заявил глава полиции Вены Герхард Пюрстль (цитата по ТАСС).

Всех задержанных ранее допросили. В отношении них ведется расследование по подозрению в участии в террористической организации.

Как ранее заявлял посол России в Австрии Дмитрий Любинский, задержанные россияне - это выходцы из Северного Кавказа.

Теракт в Вене произошел вечером в понедельник. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист.

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