Бывший американский сенатор о выборах: "У США богатая история фальсификации"

Республиканцы подозревают оппонентов в мошенничестве

Экс-сенатор штата Виргиния Ричард Блэк заявил, что в этом году демократы получили небывалую ранее возможность подделать результаты президентских выборов. Голосование прошло во вторник, 3 ноября.

Блек выразил уверенность, что после официального объявления результатов представители республиканцев направят в суды десятки исков. "Я уверен, что это дойдет до Верховного суда, но я не знаю, насколько Верховный суд сможет помочь", - заявил бывший сенатор.

Он подчеркнул, что на этот раз из-за пандемии коронавирусной инфекции многие американцы получили возможность голосовать по почте. Политик предположил, что подобный формат мог привести к массовому мошенничеству.

"Я думаю, что Трамп в действительности выиграл выборы, но, поскольку демократы ввели очень необычные правила о голосовании по почте из-за ситуации с COVID, произошло так, что существует очень мало внутреннего контроля над тем, кто голосует, кто подает голоса, кто подсчитывает бюллетени", - сказал Блэк.

Он добавил, что у США есть богатая история фальсификации результатов голосования, потому подобная ситуация не нова, передает РИА Новости.

Во вторник, 3 ноября, в США прошли выборы президента страны. Окончательные результаты пока не объявлены. Согласно предварительным подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден. В ночь со вторника на среду действующий глава Америки Дональд Трамп заявил о победе и пригрозил демократам пересчетом голосов.

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