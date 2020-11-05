Рубль укрепился к доллару на фоне выборов в США

Президентская гонка в Штатах непредсказуема

Российская валюта 5 ноября немного подорожала по отношению к доллару и евро.

Согласно данным на открытии торгов Мосбиржи на 10:00 мск, курс американской валюты опустился на 1,57% - до 78,09 рубля, курс европейкой валюты просел на 1,01% - до 91,95 рубля, передает ТАСС.

Как отметили эксперты, доллар дешевеет относительно евро, рубля, фунта стерлингов, иены и других валют из-за неопределенности в американской президентской гонке. Его дальнейшая судьба будет зависеть от подсчета голосов и итогов выборов.

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