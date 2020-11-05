Дума рассмотрит законопроект о пожизненной неприкосновенности экс-президента

В Совете Федерации пояснили суть инициативы

В Госдуму внесли законопроект, который предоставляет бывшему президенту страны бессрочную неприкосновенность.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас напомнил, что сейчас экс-президента нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные в период его президентства. Кроме того, бывшего лидера страны не могут арестовать, обыскать или допросить по делам, связанным с исполнением им полномочий главы государства.

"Законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний. Таким образом, расширяется временная сфера действия гарантий неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий", - цитирует Клишаса РИА Новости.

Внесенный в Думу законопроект также меняет процедуру лишения неприкосновенности экс-президента. Согласно документу, это может сделать Совфед после того, как Госдума обвинит бывшего президента в госизмене или другом тяжком преступлении. Причем это обвинение должны подтвердить Верховный суд и Конституционный суд.

Сейчас экс-президента могут лишить неприкосновенности при возбуждении уголовного дела по факту преступлений, совершенных в период его президентства. Эту процедуру может запустить Следственный комитет, направив в Госдуму соответствующее представление.

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