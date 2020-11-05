Выборы президента США: Байден лидирует, Трамп не сдается

Подсчет голосов еще не завершился

В США с нетерпением ждут результатов подсчёта голосов в пяти оставшихся штатах. Сейчас в президентской гонке лидирует Джо Байден. До победы ему не хватает лишь девяти десятых процента. Однако Дональд Трамп сдаваться не собирается - его юристы уже подают иски о нарушениях в ходе выборов. А на улицах мегаполисов проходят многочисленные и не всегда мирные митинги.

Полицейские тушат костры на улицах Нью-Йорка. Отряды правоохранителей на велосипедах сопровождают колонну протестующих и выхватывают из толпы самых агрессивных. В ответ летят бутылки и оскорбления. Так сторонки демократа Джо Байдена требуют честного подсчета голосов.

"Мы здесь для мирного протеста, чтобы заявить о том, что мы не хотим такой Америки, которую мог бы желать Трамп, и мы хотим, чтобы Байден победил, и мы с нетерпением ждем этого прямо сейчас, и мы надеемся на это", - говорит протестующий Шифра Хубнер.

Масло в огонь подливают активисты движения БЛМ, которые присоединились к колонне. По словам одного из них, на этих президентских выборах он голосовал за меньшее из зол.

"Независимо от того, кто победит, у нас все равно будут убивать чернокожих каждый день. Неважно, победит Трамп или Байден", - восклицает протестующий Фейт Филдс.

В Миннеаполисе обошлось без столкновений с полицией, но протестующим удалось перекрыть крупную магистраль. Таким образом они поддержали кандидата от демократов. В Фениксе сторонники Трампа признаются ему в любви. В Мичигане они потребовали остановить подсчет голосов после того, как на участок не допустили наблюдателя от республиканцев, а чаша весов склонилась в сторону демократов.

Необходимых для победы голоса 270-и выборщиков ни один из кандидатов пока не набрал. У Трампа - 214 , у Байдена - 264. Демократы впереди и по числу голосов избирателей: 50,4 процента против 48.

Но борьба продолжается, голоса не подсчитаны еще в 4 штатах, и ситуация все еще может измениться, но лидер "синих" уже выступил перед американцами и фактически объявил себя победителем.

"Я уверен, что мы выйдем победителями. Но это будет не только моя победа или наша победа. Это будет победа для американского народа, для нашей демократии, для Америки. И не будет ни синих штатов, ни красных штатов, когда мы выиграем. Только Соединенные Штаты Америки", - заявил Байден.

Трамп объявил себя победителем несколькими часами ранее. И заявил, что будет обжаловать в суде результаты голосования в нескольких штатах. Он потребовал доступа своих людей к процессу подсчета голосов, а затем заговорил о недоверии в целом к американским выборам.

"Наши юристы просили о доступе, но какая польза от этого? Ущерб уже нанесен целостности нашей системы и самим президентским выборам. Вот о чем стоит поговорить!" – заявил Трамп.

В Пенсильванию, где не подсчитан еще миллион голосов, Трамп направил своего адвоката Рудольфа Джулиани, чтобы расследовать масштабные фальсификации.

"Я говорю это о моем собственном городе, который имеет репутацию мошенничества на выборах. Тут голосуют мертвые души, и мы собираемся посмотреть, сколько мертвых душ здесь", - заявил юрист.

Губернатор штата возмущен поведением президента и его команды.

"Сегодня днем штаб Трампа подал иск, чтобы остановить подсчет бюллетеней в Пенсильвании. Это просто неправильно. Это противоречит самым основным принципам нашей демократии", - возмутился губернатор Пенсильвании Том Вольф.

Из-за пандемии огромное число американцев голосовали по почте. Бюллетени, отправленные в день выборов, могут доставлять в избирательные комиссии еще несколько дней и их обязаны учесть. Так что объявление официальных результатов затягивается. Растет напряжение в обществе, которое и так расколото. Власти некоторых штатов ожидают беспорядков, независимо от результатов голосования, и поэтому распорядились направить в крупные города подразделения национальной гвардии.

Виктор Прокушев, Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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