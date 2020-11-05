Военные врачи помогают лечить пациентов с COVID-19 в Кургане и Бурятии

В России пока не собираются применять радикальные меры для борьбы с коронавирусом

Чтобы замедлить распространение коронавируса, в Москве продлили на две недели, до 22 ноября, дистанционное обучение для старшеклассников. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили ещё 19404 новых случая COVID-19. Из больниц выписаны 12238 человек. Во многих регионах разворачивают дополнительные стационары. Лечить пациентов c COVID-19 помогают военные врачи.

В Кургане на базе второй горбольницы военные врачи распределяют пациентов по степени тяжести заболевания. Тех, кого требуется подключить к аппаратам ИВЛ, оставляют здесь, остальных направляют в другие клиники города. Если пациент болеет в легкой форме, то его консультируют и отправляют лечиться дома.

"Во время работы нет разграничения между военными и гражданскими. Все работают сообща. Здесь не только больные с новой коронавирусной инфекцией. Все хронические заболевания старшей возрастной категории протекают тяжелее", - заявил представитель сводного медицинского отряда Минобороны России Дмитрий Киткин.

Без помощи медиков Минобороны не обошлись и в Бурятии. Это военный госпиталь, где уже месяц лечат и гражданских пациентов. В "красной зоне" врачам приходится проводить по несколько часов.

"Если поступают больные, мы уже, например, обход закончили своих пациентов, которые находятся не первый день на лечении, мы одеваемся вновь и заходим", - сказала постовая медсестра инфекционного отделения Налина Тугульдурова.

Чтобы хоть как-то отблагодарить своих героев – медиков, в Свердловской области волонтеры проводят различные акции. Помогают врачам быстрее добраться до пациентов. А накануне в больницы доставляли торты.

Чтобы сдержать вирус, по всей стране вводят новые ограничительные меры, увеличивают масштабы диагностики. По данным Роспотребнадзора, в России уже провели более 63 миллионов тестов. Ежедневно в городах дезинфицируют соцобъекты и подъезды жилых домов. В Костроме и Саратове настоятельно просят пожилых людей оставаться дома. Без надобности и без сопровождения взрослых школьникам запрещено посещать кафе, кинотеатры и магазины в Омске. Там продлили дистанционное обучение.

Сейчас онлайн учатся и старшеклассники столицы. В правительстве Москвы отметили, что за эти несколько недель доля заразившихся COVID-19 среди них уменьшилась почти вдвое. Это значит, что они сами меньше болеют и меньше заражают близких. Положительно на ситуацию влияет и перевод трети сотрудников столичных компаний на удаленную работу. Но тем не менее риск заражения все еще большой, написал в своем блоге Сергей Собянин.

"Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано. Поэтому дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов будет продлено еще на две недели – с 9 по 22 ноября", - написал в своем блоге Сергей Собянин.

В России радикальные меры применять не собираются, в этом нет необходимости, ситуация находится под контролем. В отличие от мировых лидеров по количеству зараженных – США.

В Германии, число инфицированных за сутки выросло почти на 20 тысяч. С понедельника там действует карантинный режим. Как минимум на месяц закрылись рестораны, бары, фитнес-клубы. В Италии вчера ввели общенациональный комендантский час - с 10 вечера до 5 часов утра. В праздники торговые центры, за исключением продовольственных магазинов и аптек работать не будут. А вот в Великобритании накануне введения карантина люди отправились в городские пабы.

- Сегодня вечером мы зашли с друзьями в тайский ресторан. Ведь это последняя ночь - она даже чем-то похожа на канун Нового года. Это так странно.

Полиция пыталась разогнать толпу. Люди не хотели уходить с улиц, несмотря на то, что Соединенное Королевство имеет самое большое число умерших от COVID-19 в Европе.

Елена Макарова. "ТВ Центр".

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