ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На российско-африканском форуме обсудили развитие двусторонних отношений

11:48
  • четверг
  • 05 ноября 2020

В онлайн-конференции приняли участие политики, эксперты и общественники

Развитие двусторонних отношений обсуждали в Москве на втором Российско-африканском общественном форуме. Из-за пандемии встреча прошла в онлайн-формате, передает "ТВ Центр".

В конференции приняли участие политики, эксперты и общественники. Наши государства объединяют давние культурные и исторические связи. Сейчас Россия и страны Африки наиболее тесно взаимодействуют в торгово-экономической и инвестиционной сферах. О необходимости расширения сотрудничества ранее говорил Владимир Путин.

"Нам надо на каком-то языке разговаривать. Создание пространства для разговора, форум - это очень важные вещи. Коммуникация - основа всего мира, основа развития. Не будет коммуникации между нами - ничего не будет. Мы должны коммуницировать гораздо более энергично. И при всех ужасах COVID-19 он подчеркнул электронные коммуникации. Нам надо и этим тоже пользоваться в большей степени", - заявил председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Российско-африканский форум
Российско-африканский форум
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.