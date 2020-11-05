На российско-африканском форуме обсудили развитие двусторонних отношений

В онлайн-конференции приняли участие политики, эксперты и общественники

Развитие двусторонних отношений обсуждали в Москве на втором Российско-африканском общественном форуме. Из-за пандемии встреча прошла в онлайн-формате, передает "ТВ Центр".

В конференции приняли участие политики, эксперты и общественники. Наши государства объединяют давние культурные и исторические связи. Сейчас Россия и страны Африки наиболее тесно взаимодействуют в торгово-экономической и инвестиционной сферах. О необходимости расширения сотрудничества ранее говорил Владимир Путин.

"Нам надо на каком-то языке разговаривать. Создание пространства для разговора, форум - это очень важные вещи. Коммуникация - основа всего мира, основа развития. Не будет коммуникации между нами - ничего не будет. Мы должны коммуницировать гораздо более энергично. И при всех ужасах COVID-19 он подчеркнул электронные коммуникации. Нам надо и этим тоже пользоваться в большей степени", - заявил председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

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