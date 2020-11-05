"ТВ Центр" покажет второй сезон захватывающего сериала "Анна-детектив"

Сериал не раз за сезон сменит маски и спутает карты тем, кто попытается раскрыть интригу

Загадочные преступления, таинственные исчезновения и сложные отношения между главными героями. Премьера на телеканале "ТВ Центр" - второй сезон захватывающего сериала "Анна-детектив". Конец XIX века. В провинциальном Затонске происходят странные убийства. Найти злодея опытному следователю вновь помогает юная Анна, она обладает магическим даром.

- Бросьте револьвер! - Рад вас видеть, Антон Андреевич!

Он вернулся. Самый нешаблонный кино-дуэт сыщиков опять в деле. Анна Миронова - эмансипированная барышня, что видит призраков. И Яков Штольман - прагматичный следователь с полным шкафом скелетов из прошлого. Они были влюблены, но разлучены обстоятельствами.

"Внутри он не меняется, остается какой-то стержень у моего героя. Он проходит через определенные обстоятельства по жизни. Непростые", - говорит исполнитель роли Якова Штольмана Дмитрий Фрид.

С момента расставания героев в финале первого сезона проходит пять лет. В уездном Затонске все изменилось. Романтичная Анна повзрослела. Верный соратник Штольмана Коробейников занял место шефа в участке.

"Именно для второго сезона, спустя 5 лет, продюсеры и режиссеры попросили набрать дополнительных килограмм, как будто без Штольмана преступлений вообще не случалось. Но теперь меня попросили сбросить обратно", - сказал исполнитель роли Антона Коробейникова Сергей Друзьяк.

Теперь всем троим предстоит разбираться со старыми обидами и новыми таинственными убийствами. В помощь как всегда - логика и мистика. У главной героини талант говорить с духами.

Потустороннего, обещают создатели, во втором сезоне станет еще больше. Как и присутствия главного духа времени. На дворе 1894 год. Затонск, как и вся страна, переживает смерть императора Александра III, следит за коронацией Николая II. А еще маленький мирок уездного городка с ног на голову переворачивают технические изобретения. Первый граммофон, фонограф, телефон. Каждой такой детали на съемочной площадке уделяют колоссальное внимание.

Реквизит, костюмы - по крупицам собранные вещи эпохи, нервный пульс которой еще сильнее проявляет личные драмы персонажей и их скрытые мотивы.

"Весы вот эти в отношениях они довольно часто качаются и весьма неожиданным образом. Чем ближе к концу, тем это чаще и неожиданнее даже для меня", - сказал режиссер-постановщик Денис Елеонский.

"Ситуация иногда настолько накаляется, что не только Коробейников, но и я хочу пулю отправить в сторону", - говорит Друзьяк.

"Но я уворачиваюсь!" – добавляет Фрид.

Детектив, мистический триллер, шпионский роман или историческая драма. Сериал "Анна-детектив" не раз за сезон сменит маски и спутает карты тем, кто попытается раскрыть интригу. Первые 8 серий на нашем канале уже 7 ноября.

Екатерина Выскребенцева, Сергей Ким. "ТВ Центр".

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