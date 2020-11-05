Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Владислава Кулаженкова

У мальчика диагностирована остеосаркома в четвертой стадии

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогают Владиславу Кулаженкову из подмосковного Чехова. У мальчика диагностирована остеосаркома в четвертой стадии. Опухоль поразила левую ногу.

Владислав Кулаженков проходит лечение в Центре имени Димы Рогачева. Сейчас как можно скорее необходимо провести операцию. Но для того, чтобы мальчик вновь смог ходить, ему нужен неинвазивный эндопротез коленного сустава, который по мере роста ребёнка сможет удлиняться без дополнительных разрезов под воздействием электромагнитного поля. Такой имплант стоит очень дорого - 2 миллиона 750 тысяч рублей.

У мамы мальчика, которая растит его одна, таких денег нет. С помощью вас, наших телезрителей, за два дня удалось собрать всю сумму. Мы благодарим каждого, кто откликнулся и не остался равнодушным к чужой беде.

"От всего сердца хотим выразить искреннюю благодарность за оказанную нам помощь в сборе такой огромной суммы! Наш сбор закрыт, и мы очень рады, что благодаря Вам Владу сделают операцию, и он будет жить полноценной жизнью. Ваша поддержка поможет ему все преодолеть и выздороветь! Всем, кто остался неравнодушным к нашей ситуации, от всей души желаем доброты, понимания, а главное, крепкого здоровья!" – поблагодарила благотворителей мама мальчика.

Видео: репортаж о Владиславе Кулаженкове

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