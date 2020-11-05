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ОНФ организовал круглый стол на тему спорта

11:52
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Участники рассмотрели экономические инструменты, которые могут помочь сделать спорт более популярным

Как поддерживать здоровый образ жизни, чаще заниматься спортом, и какую помощь в этих вопросах может оказать государство? Такие темы сегодня обсуждали в Москве. Круглый стол организовал Общероссийский народный фронт.

В дискуссиях приняли участие более 30 экспертов - представители органов власти, общественных организаций, а также известные спортсмены. Были рассмотрены экономические инструменты, которые могут помочь сделать спорт более популярным, сообщает "ТВ Центр". Это в интересах не только граждан, но и бизнес-сообщества.

Специалисты предложили внедрить механизм налогового вычета для любителей физической культуры, снизить страховые взносы для работодателей, компенсирующих сотрудникам затраты на занятия спортом, а также ввести ряд льгот для компаний, которые инвестируют средства в спортивную инфраструктуру и отрасль.

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