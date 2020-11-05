Певица МакSим поправилась на 15 килограммов после аварии

Она не выступает больше года

37-летняя певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, назвала причину временного ухода со сцены.

В 2019 году МакSим попала в аварию за границей. Она получила множественные ушибы и временно лишилась памяти, а затем у нее выявили посттравматический синдром. В феврале 2020 года звезда объявила о временном прекращении концертной деятельности из-за проблем со здоровьем. Представительница МакSим говорила, что артистка страдает от головных болей, бессонницы и болей в ногах.

МакSим редко появляется на публике и общается с коллегами. Она не дает комментариев и интервью, но для программы "Судьба человека" сделала исключение.

"Были серьезные повреждения внутренних органов, - рассказала МакSим о проблемах со здоровьем. - Я сильно поправилась - на 15 килограммов. Мне нельзя было двигаться. Потом были осложнения с сосудами головного мозга. Жуткие боли. Я просто не могла выходить на сцену. И я на время покинула сцену".

В сентябре МакSим пришла на хоккейный матч с участием "Спартака". Специально для нее на стадионе включили песню "Знаешь ли ты".

"Меня очень сильно поддержали спортсмены, которые на матчах поют одну из моих песен. Они прямо рьяно взялись за спасение моей репутации", - сказала певица телеведущему Борису Корчевникову.

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