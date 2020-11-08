Джо Байден выиграл выборы: 15 фактов о 46-м президенте США

Байден станет самым пожилым хозяином Белого дома - на момент инаугурации ему будет 78

Официальные итоги выборов в США еще не подвели, но кандидат от Демократической партии Джо Байден уже принимает поздравления - ему удалось набрать необходимые для победы 270 голосов выборщиков. В первом обращении к нации 77-летний политик призвал оставить в прошлом "грубую риторику", в которой неоднократно упрекали Дональда Трампа, и поклялся стать президентом, "который объединяет". В должность Джо Байден вступит только в январе 2021 года, а пока предлагаем вспомнить 15 фактов из жизни самого пожилого президента США.

1. Джо Байден родился в 1942 году в многодетной католической семье, он – старший из четырёх детей. По линии матери семья приехала в США из Ирландии, по линии отца – из Англии.

2. В детстве Байден страдал от заикания, но с возрастом сумел справиться с этой проблемой. По его словам, в компании семьи и друзей нарушение речи не было заметным, но проявлялось в новых ситуациях или при сильном стрессе.

3. Байден в 1965 году окончил университет Делавэра и получил степень бакалавра в истории и политологии. Спустя три года он отучился в юридической школе Сиракузского университета в штате Нью-Йорк и получил степень доктора права.

4. Первой женой Байдена в 1966 году стала Нелия Хантер, в браке у них родились сыновья Бо и Хантер, а также дочь Наоми. В 1972 году Нелия и 13-месячная Наоми погибли в автокатастрофе, а мальчики сильно пострадали.

5. Байден не употребляет алкоголь и избегает других зависимостей. Свою позицию он объясняет проблемами со спиртным в его семье.

6. Впервые Байдена избрали сенатором в 29 лет – за несколько дней до 30-летия. Это минимально допустимый в Америке возраст для подобной должности.

7. В 1974 году журнал Time включил молодого сенатора Джо Байдена в список 200 личностей, которые определяют будущее. Редакция охарактеризовала политика как "чрезвычайно амбициозного" и "уверенного в себе" человека.

Джо Байден (слева) и Маргарет Тэтчер

8. Второй женой Байдена стала учительница английского Джилл Джейкобс, свадьба состоялась в 1977 году. У супругов родилась дочь Эшли.



9. В 1988 году у Байдена обнаружили аневризму двух сосудов головного мозга, врачи госпитализировали его в критическом состоянии. Спустя семь месяцев после экстренной операции политик вернулся к работе.

10. Уже будучи сенатором, Байден долгое время пренебрегал личным автомобилем и ездил на работу на электричке. Также он известен как наименее состоятельный сенатор США – в 2007 году его годовой доход едва превысил 300 тысяч долларов.

11. Новый президент является одним из самых опытных американских политиков – в кресле сенатора он провёл 36 лет, а затем 8 лет был вице-президентом страны. Также Байден возглавлял судебный комитет Сената и комитет по международным отношениям.

12. Байден и раньше пытался занять пост президента США, нынешняя избирательная компания стала для него третьей. Впервые о решении попробовать себя в качестве президента он заявил в 1987 году, но снял свою кандидатуру из-за обвинений в плагиате. Также он баллотировался в 2008 году, но снова отказался от попытки – на этот раз из-за популярности Барака Обамы и Хиллари Клинтон.



13. Байден станет самым пожилым президентом США. На момент инаугурации ему будет 78 лет. Кроме того, благодаря победе Байдена впервые в истории пост вице-президента займет женщина - Камала Харрис.

14. Джо Байден и его сын Хантер были замешаны в скандале с украинской газовой компанией Burisma. Политика обвиняли в том, что он, занимая пост вице-президента, покровительствовал бизнесу сына на Украине. По данным СМИ, Байден требовал от тогдашнего президента Петра Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина, который начал расследование деятельности Burisma.

15. Байден выступает за перезагрузку отношений с Россией, но при этом показывает негативное отношение к Владимиру Путину. Президент США в своё время выступал за ратификацию Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в конгрессе.

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