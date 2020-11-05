Депутат МГД Олег Артемьев отметил перспективы сотрудничества Москвы и Крыма в сфере туризма

Москвичи и крымчане помогают друг другу

Депутат Московской городской думы, член комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Олег Артемьев заявил, что широкое и разноплановое сотрудничество Москвы и Крыма благотворно отразилось на внутреннем туризме.

"Так, между комитетом по туризму Москвы и министерством курортов и туризма Республики Крым действует соглашение о сотрудничестве. Это символический шаг, но он открыл большие перспективы для нашего внутреннего туризма, который сегодня, в период закрытия границ, является ключевым направлением для экономики", - сказал Олег Артемьев агентству "Москва".

По словам депутата, столица помогает Крыму решать задачи регионального развития. Речь идет о ремонте и реконструкции социальных объектов, а также о благоустройстве территорий на полуострове. К примеру, Москва участвует в проектировании набережной в Крыму и работает над обустройством пешеходной улицы.

"Между Москвой и Крымом налажен обмен опытом в области поддержки малого и среднего бизнеса, в сфере градостроительства, охраны и популяризации памятников истории и культуры. Содействие в развитии инфраструктуры Крыма - это важное направление московской экономической политики, так как это создает устойчивые экономические связи, стимулирует развитие малого бизнеса, обеспечивает импортозамещение в сфере потребительских товаров и продовольственную безопасность в столичном регионе", - отметил Олег Артемьев.

Взаимный товарооборот регионов достигает примерно 5,5 миллиарда рублей, сказал депутат. Межрегиональное сотрудничество идет на благо жителей обеих территорий.

Артемьев также сказал, что Крым остается одним из самых доступных направлений для отдыха и лечения. За два года там на льготных условиях побывали 139 тысяч москвичей.

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