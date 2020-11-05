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Дочь заказала отца ради квартиры в Москве

11:20
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Родственник знал о покушении

Подмосковные полицейские задержали женщину, которая готовила заказное убийство собственного отца из-за недвижимости в Москве.  

Как стало известно правоохранительным органам, между 47-летней женщиной и ее отцом возникла ссора на почве раздела недвижимости. Обвиняемая нашла киллера, предложила ему 1,5 миллиона рублей и попросила избавиться от родственника.

О планах женщины стало известно полиции, все встречи заказчицы и исполнителя убийства проходили под ее контролем. Сотрудники МВД предупредили мужчину о готовящемся преступлении, и с его согласия инсценировали убийство.

"В тот же день обвиняемая передала за убийство отца денежную сумму в размере 180 тысяч рублей, после чего была задержана", - рассказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

В отношении алчной дочери возбуждено уголовное дело за покушение и подстрекательство к убийству родственника. В ближайшее время следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

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