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В Италии до 3 декабря введен режим ЧП из-за обострения ситуации с COVID-19

12:05
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Территорию страны разделили на три зоны риска

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который запрещает гражданам выходить из дома после 22:00 без уважительной причины. Запрет действует на всей территории страны. Ограничительные меры связаны с ростом числа заражений коронавирусом. 
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Как пишет газета La Stampa, Конте распорядился закрывать торговые центры по выходным и праздничным дням, приостановить работу музеев и выставок, а также перевести на дистанционное обучение старшеклассников и учеников лицеев. Теперь школьники должны носить маски не только на переменах, но и во время уроков. Наполняемость транспорта не должна превышать 50%, заявил премьер-министр. 

Правительство разделило территорию Италии на три зоны риска: повышенного, среднего и умеренного. При этом учитывалось число госпитализированных пациентов с коронавирусом и коэффициент распространения вируса. 

К регионам "красной зоны", где будет дополнительно ужесточаться карантинный режим, могут отнести северные Ломбардию, Пьемонт, а также автономную провинцию Больцано. Туда запретят въезжать жителям других регионов. Там закроют все магазины, не считая продуктовых и торгующих предметами первой необходимости. Детские сады и начальные классы школы будут открыты. Заниматься спортом в этих регионах разрешат только на открытом воздухе и в индивидуальном порядке. 

Апулия, Калабрия, северные Венето и Лигурия попали в "оранжевую зону". Там вводят ограничения на выезд из городов постоянного проживания и закрывают все точки общепита. 

В "зеленой зоне" не работают спортзалы и бассейны, театры и кинотеатры, а рестораны и бары принимают клиентов до 18:00. Все жители носят маски.  

Декрет Джузеппе Конте стал результатом сложных переговоров с руководителями регионов. Некоторые из губернаторов, в том числе глава Ломбардии, выступают против ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. 

По последним данным, в Италии выявили 790 тысяч случаев заболевания COVID. Свыше 39 тысяч граждан скончались.

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