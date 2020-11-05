Лукашенко назвал причину закрытия границ Белоруссии

Решение не связано с политикой, указал президент республики
Президент Александр Лукашенко объяснил, что решение о закрытии границ Белоруссии связано с эпидситуацией по коронавирусу, а не политикой.
"Александр Лукашенко подчеркивает, что принятое <...> решение <...> является временным и не содержит политических причин", - приводит Sputnik Беларусь подробности совещания о мерах борьбы с распространением коронавируса.
С 1 ноября Белоруссия временно приостановила пересечение границы на въезд для иностранцев. В сообщении Государственного пограничного комитета Белоруссии говорилось, что граница была закрыта в целях предотвращения распространения коронавируса.
На следующих транзитом через территорию Белоруссии граждан России данное ограничение не распространяется.
29 октября пограничники сообщили, что Белоруссия ограничила въезд в страну через наземную границу из Латвии, Литвы, Польши и с Украины.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"