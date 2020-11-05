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Лукашенко назвал причину закрытия границ Белоруссии

12:31
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Решение не связано с политикой, указал президент республики

Президент Александр Лукашенко объяснил, что решение о закрытии границ Белоруссии связано с эпидситуацией по коронавирусу, а не политикой.

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"Александр Лукашенко подчеркивает, что принятое <...> решение <...> является временным и не содержит политических причин", - приводит Sputnik Беларусь подробности совещания о мерах борьбы с распространением коронавируса.

С 1 ноября Белоруссия временно приостановила пересечение границы на въезд для иностранцев. В сообщении Государственного пограничного комитета Белоруссии говорилось, что граница была закрыта в целях предотвращения распространения коронавируса.

На следующих транзитом через территорию Белоруссии граждан России данное ограничение не распространяется.

29 октября пограничники сообщили, что Белоруссия ограничила въезд в страну через наземную границу из Латвии, Литвы, Польши и с Украины.

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