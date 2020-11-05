Кремль назвал тревожной ситуацию с коронавирусом в России

Но ситуация под контролем

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, но находится под контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Эпидемия развивается, она продолжается", - сказал представитель Кремля, заметив, что ситуация с COVID-19 "в целом тревожная". Слова пресс-секретаря главы государства приводит РИА Новости.

Песков отметил, что удерживать ситуацию под контролем позволяют ранее принятые меры по мобилизации систем здравоохранения. Делать прогнозы о развитии ситуации он отказался, отметив, что "мы всегда надеемся на лучшее, но готовимся к худшему".

За минувшие сутки в России выявили еще 19404 случая коронавируса. Это на 364 меньше, чем днем ранее. Всего с начала пандемии в России выявлено 1712858 случаев заражения коронавирусом. Скончались 29509 человек. Выздоровели 1279169 пациентов.

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