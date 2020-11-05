Галкин назвал небылицей конфликт с Орбакайте из-за детей

Он ответил всем любителям "хайпа"

Телеведущий Максим Галкин прокомментировал слухи о том, что Кристина Орбакайте не хотела, чтобы Алла Пугачева прибегала к услугам суррогатной матери.

Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают близняшек Гарри и Лизу, которых родила суррогатная мама. На прошлой неделе СМИ писали, будто Орбакайте выступала против суррогатного материнства. Якобы она боялась за судьбу детей. При этом журналисты приводили слова, приписываемые Орбакайте: "Моя мама не умеет быть настоящей матерью, поэтому мне бы не хотелось, чтобы Лиза и Гарри испытали нехватку ее любви и внимания, как когда-то я".

5 ноября Максим Галкин сказал, что он вместе с Кристиной Орбакайте посмеялся над очередным враньем об их семье.

"Уж сколько лет про себя читаем, но до сих пор удивляемся, как хватает наглости на пустом месте ради хайпа и цитируемости сочинять небылицы об отношениях внутри семьи. Главная особенность таких "новостей", ссылающихся якобы на наши же слова, - вы никогда не найдете первоисточник, где же и когда это было сказано", - написал Галкин в Instagram.

Шоумен опубликовал фото с Орбакайте, продемонстрировав тем самым, что у них прекрасные отношения.

Напомним, что Галкин и Пугачева женаты с 2011 года. Гарри и Елизавета родились в 2013 году.

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