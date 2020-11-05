Диетолог Минздрава: любой россиянин может позволить себе здоровое питание

Люди не умеют правильно составлять рацион

Здоровое и полноценное питание могут позволить себе все россияне вне зависимости от уровня дохода, уверен главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

По его словам, люди не умеют выбирать правильные и полезные продукты, и этому нужно учиться. Тутельян рассказал, что здоровое питание строится на нескольких законах.

"Первый закон – соответствие энергетической ценности рациона энерготратам. И в этом плане Россия абсолютно благополучна. Мы получаем по калорийности, наверное, в ряде случаев избыточное по калорийности питание. С чем мы тоже должны бороться", - отметил диетолог.

Он напомнил, что существует множество болезней, вызванных лишним весом, а потому оптимизация рациона является первичной профилактикой, передает РИА Новости.

Врач опроверг миф о том, что здоровое питание доступно только обеспеченным людям. "Мы должны научить человека, исходя из его возможностей, создать рацион абсолютно полноценный и адекватный потребностям – вот это задача", - сказал Тутельян.

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