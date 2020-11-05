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В Греции объявили всеобщий локдаун

13:58
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Ограничения вводятся на три недели

Власти Греции вводят общий локдаун на три недели в связи с резким увеличением числа заражения коронавирусом.
Страны Европы одна за другой возвращаются к локдаунам из-за ситуации c COVID-19

Он начнет действовать с утра субботы, 7 ноября, и продлится до 30 ноября, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотаки. Он уточнил, что этот карантин не будет таких жестким, какой был в марте.

"Граждане будут выходить на улицу с отправкой СМС, будут продолжать работать детские сады, начальные и специальные школы", - цитирует главу правительства ТАСС.

По данным университета имени Джона Хопкинса, в Греции с начала пандемии зарегистрированы 46 892 случая коронавируса (в стране проживают около 11 миллионов человек – прим. ред.). Скончались 673 человека.

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