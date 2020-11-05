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Врач объяснил, почему не стоит покупать прибор для измерения уровня кислорода в крови

13:57
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Пульсоксиметр активно используется врачами в период пандемии

В свете пандемии коронавируса многие россияне стараются запастись не только продуктами и лекарствами, но и медицинским оборудованием. Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев объяснил, почему покупка пульсоксиметра – не лучшая идея.

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"Многие люди запасаются заранее такой технологией, считают, что она обязательно им поможет, если будет тяжелое заболевание. Я считаю, что эта технология достаточно сложная для рутинного использования", - заявил Авдеев.

Он объяснил, что показатели прибора зависят от множества факторов, и обычным людям очень сложно трактовать их правильно. Пульмонолог подчеркнул, что иметь дома пульсоксиметр нет никакой необходимости – он используется врачами, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 48,1 миллиона человек, 1,23 миллион из них скончались. В России выявлено 1,71 миллиона заболевших, более 29 тысяч пациентов скончались.

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