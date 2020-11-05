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Столичный бизнес оценит уровень "деловой" коррупции в городе

13:38
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Это улучшит деловой климат в Москве

Столичным бизнесменам предложили оценить уровень "деловой" коррупции.

Опрос пройдет в Москве с 1 по 16 ноября в рамках реализации национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Есть несколько причин, из-за которых бизнес заинтересован в этом исследовании. Власти могут оценить уровень коррупции в Москве и принять решения по ее минимизации. Эти меры улучшат деловой климат не только в столице, но и по всей России.

В мэрии отметили, что в соцпросе не участвуют представители бизнеса, которые осуществляют экономическую деятельность в религиозных, политических, общественных организациях и экстерриториальных организациях, домашних хозяйствах и частных домашних хозяйствах по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления, федеральные и областные государственные органы, а также организации социального обеспечения и военной безопасности.

Заполнить анкету для участия в опросе можно тут. Всем участникам гарантируется анонимность. Данные, собранные в ходе исследования, используются только в обобщенном виде.

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