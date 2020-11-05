Путин попросил главу Тульской области заняться экологией и здравоохранением

Президент обратил внимание губернатора на ряд проблем в регионе

Ситуацию с коронавирусом, развитие промышленности и строительства, а также вопросы демографии Тульской области обсудил Владимир Путин с главой региона Алексеем Дюминым. Встреча прошла в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".

Как отметил губернатор, за последние 8 месяцев консолидированный бюджет области вырос и превысил отметку в 65,5 миллиарда рублей. В регионе последовательно улучшается инвестиционный климат. В этом году был собран рекордный урожай - переработано 2,5 миллиона тонн зерновых. В условиях пандемии дополнительная помощь оказывается малому и среднему бизнесу. Особое внимание уделяется поддержке медиков, которые борются с коронавирусом.

Регионом сформирован необходимый запас средств индивидуальной защиты для медперсонала госпиталей, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Это вся необходимая номенклатура, все позиции, люди, которые работают в "красной зоне". Выделены кареты скорой помощи для доставки больных. С учётом имеющегося опыта и особенностей региона - регион у нас возрастной - мы подготовили план дальнейших действий. На особый контроль мы взяли диспансерную группу 65+", - сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Алексей Геннадьевич, действительно, в Тульской области многое сделано в последнее время, и это заметно. Я бы хотел обратить Ваше внимание на два обстоятельства. Первое – это, конечно, экология. И понятно, это вопрос чисто объективного характера. Большое сосредоточение на достаточно компактной территории промышленного производства, причем самого разного направления: это химия, энергетика, металлургическая промышленность. Второе - это вещь, которую можно поправить в ходе практической работы, и достаточно быстро, имея в виду обеспеченность врачами на 10 тысяч человек населения. В Российской Федерации – 48,7, а в Тульской области – 38,4. Но для этого, разумеется, нужно создавать условия для врачей, нужно обратить внимание прежде всего на обеспеченность жильем, на создание благоприятных условий с теми же детскими садами для детей", - сказал президент России Владимир Путин.

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