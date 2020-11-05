Правительство подготовило пакет поправок к проекту бюджета до 2023 года

При всех корректировках общий объем расходов и доходов бюджета не изменится

Акцент на социально-значимых задачах. О необходимости корректировки бюджета на ближайшие три года заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.

Глава кабмина предложил обратить особое внимание на финансирование программ по поддержке занятости и снижению ставки по ипотеке, а также здравоохранения, сообщает "ТВ Центр". Дополнительно поддержат экономику и туризм. По словам Михаила Мишустина, при всех корректировках общий объём расходов и доходов бюджета не изменится.

"Также поправки, которые мы включили в этот пакет, позволят распределить межбюджетные трансферы по регионам, чтобы субъекты могли оперативно сверстать бюджеты, точно знали, на какие суммы поддержки из федерального бюджета они смогут рассчитывать. Это средства на модернизацию первичного звена здравоохранения, организацию горячего питания в школах, оплату классного руководства и ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет", - сообщил премьер Михаил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"