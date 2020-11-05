Собянин рассказал о ходе строительстве Юго-Восточной хорды

ЮВХ улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы

Юго-Восточная Хорда на ближайшие четыре годы станет крупнейшим проектом в сфере дорожного строительства в Москве. Её открытие позволит ощутимо улучшить транспортную ситуацию на востоке, юго-востоке и юге города.

Ход строительства проверил мэр Москвы Сергей Собянин. Новая магистраль пройдёт от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе. Один из ключевых участков в районе станции МЦД-2 "Новохохловская". В частности, там трасса протянется над железнодорожными путями.

Кроме того, Юго-Восточная Хорда будет связана с другими главными дорогами столицы.

"Несмотря на определенные проблемы, связанные с пандемией, мы продолжаем активное дорожное строительство. Глобальным проектом являются четыре хорды: Северо-Западная хорда построена, Северо-Восточная хорда подстроена на две трети, один из самых молодых проектов - Юго-Восточная хорда, она уже построена на треть. Этот участок, на котором мы находимся, - один из ключевых", - сказал Собянин.

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