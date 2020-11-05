На салатовой ветке метро начали строить участок до района Северный

Тоннель соединит станции "Лианозово" и "Физтех"

На Люблинско-Дмитровской линии метро начали прокладывать тоннель в район Северный. Щит по имени "Татьяна" пройдет под железной дорогой, МКАД, вдоль жилых районов к будущей конечной станции "Физтех". И вскоре к работам присоединится другой тоннелепроходческий комплекс.

Словно отправляя новый корабль в большое плавание, строители метро, разбив бутылку шампанского о борт, запускают машину для прокладки нового тоннеля.

"Стартует ТПМК правого перегонного тоннеля Люблинско-Дмитровской линии от станции "Лианозово" до станции "Физтех". Общая протяжённость участка 2,4 километра", - сказал замруководителя департамента строительства Москвы Сергей Сущенко.

Бетонная оснастка платформы "Лианозово" почти полностью завершена, поэтому можно прокладывать тоннели дальше. Все они неглубокого заложения, так как в основном идут вдоль трассы без плотной застройки. По словам строителей, свободное пространство даже облегчило процесс, позволив одновременно решить несколько инженерных задач.

После запуска тоннелепроходческого комплекса "Татьяна" уже через две недели стартует второй щит "Ирина". Это большая редкость в метростроительстве, когда два комплекса идут практически параллельно. Обычно между ними дистанция по запуску около месяца. Это необходимо, чтобы не осыпался грунт. Но по расчётам геологов, в этом месте можно идти одновременно, что сокращает время строительства этой ветки метро.

Завершить прокладку тоннелей планируется через год. К этому моменту они уже будут укреплены бетонными кольцами, и останется только протянуть коммуникации. Проектировщики долго думали, как в этом районе Москвы провести метро – под землей или на поверхности. Учитывая мнение москвичей, решили строить по традиционной схеме.

"С точки зрения эксплуатации метро, оно сейчас находится под землёй. Вот эти сложности, которые возникают: атмосферные осадки, шум для жителей. Там станция "Физтех", густонаселённый вполне район. Поэтому были определённые мнения, в том числе общественное мнение было услышано, и приняли решение строить под землей, как классическое метро во всей Москве", - заявил гендиректор компании-подрядчика Сергей Жуков.

Будущая конечная станция "Физтех" одна из немногих, которые находятся за МКАД. Она будет расположена в районе Северный и по плану должна открыться в 2023 году.

"За 3 года запланировано 25 новых станций метро построить и ввести в эксплуатацию. Плюсом ещё 25 станций. Это порядка 58 километров эксплуатируемых линий метрополитена, которыми будут пользоваться пассажиры. Плюсом к этому будут построены 4 огромных электродепо", - сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На Люблинско-Дмитровской линии работы ведутся сразу на трёх станциях - "800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех". Это почти 10 километров тоннелей, треть из которых уже готова. После запуска всех объектов транспортная доступность для жителей этой части Москвы значительно улучшится.

Илья Данильцев, Александр Ивановский и Андрей Алексеев, "ТВ Центр".

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