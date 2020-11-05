Без пробок и светофоров: сотрудники Московского авиацентра в октябре спасли 36 человек

Вертолеты дежурят круглосуточно

Помощь, которая приходит с неба: 36 человек спасли сотрудники Московского авиацентра только в октябре. Пилоты санитарных вертолётов доставляют в ближайшие больницы тех, кто нуждается в экстренной помощи, причем по самому короткому маршруту, ведь на воздушном пути пробок не бывает.

Пятилетняя Варя бегает, прыгает и даже танцует. За каждое ее движение мама мысленно благодарит командира вертолета и спасателя, ведь от его действий два года назад зависела жизнь девочки.

Все произошло в поселке Мосрентген. Мама отлучилась в магазин, а двухлетняя Варя осталась с бабушкой. В квартире было открыто окно с москитной сеткой. Видимо, девочка на нее облокотилась и вместе с ней вылетела на улицу с высоты второго этажа.

"Соседи занесли Варвару в квартиру, лицо было в крови, глаза закрыты, она подвывала. И было видно, что проломлен череп", - говорит мама Анастасия Никольская.

Анастасия вызвала скорую. В тот день были сильные заторы и девочку отвезли на ближайшую вертолётную площадку. Ведь на такие случаи вылетает санавиация. За штурвалом вертолета оказался опытнейший пилот Московского авиацентра Юрий Клочков. За несколько минут его борт доставил девочку в клинику Рошаля. Варю удалось спасти, сейчас она продолжает восстанавливаться.

На их пути не бывает пробок и светофоров. Бригады санитарной авиации дежурят круглосуточно - это самая оперативная медицинская служба Москвы. На их счету тысячи спасенных жизней. Их вызывают при тяжелых травмах, ранениях, ожогах, инфарктах и инсультах.

Фактически, это летающая реанимация с самым современным медицинским оборудованием. Запас медикаментов в каждом медицинском судне рассчитан на 25 человек, на случай крупных массовых ЧП. На таких не раз работал Юрий Клочков, он спасал людей во время крушения поезда "Невский экспресс", вылетал на место терактов и катастроф в московском метро. Самым важным считает отключить эмоции и четко отработать полет.

"Я летал в морской авиации, это посадки на корабль, посадки при минимуме погоды, полеты над морем в сложных условиях. Это была предварительная подготовка к этой работе", - говорит Клочков.

Воздушные экипажи доставляют пострадавших во все московские больницы и клиники, для этого во многих есть вертолетные площадки. При больнице имени Юдина санитарная авиация работает больше двух лет. Отсюда вертолеты взлетают даже в непогоду и туман.

Всего в Московском авиационном центре - пять санитарных вертолетов. Они на ежедневном дежурстве в разных точках столицы и готовы по срочному вызову отправиться в любую точку Москвы и области, чтобы спасти жизнь.

Наталья Тарасова, Николай Карбанов, Николай Мурашов, Георгий Могунов. "ТВ Центр".

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